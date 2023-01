Montoro, sicurezza sul lavoro: scoperta autocarrozzeria non in regola. Il blitz è stato effettuato dai carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino e della Stazione Forestale di Forino.

Riscontrate, dai militari, delle irregolarità, sia sotto il profilo della sottoposizione a sorveglianza sanitaria dei lavoratori sia dello smaltimento dei rifiuti. Nell’officina, inoltre, era presente un lavoratore in nero. Oltre a sanzioni amministrative e prescrizioni per un totale di circa 28mila euro, il titolare dell’officina è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. I controlli dei carabinieri proseguiranno anche nei prossimi giorni nell’intera provincia.