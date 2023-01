Ariano, ore di ansia per un’anziana che si allontana dall’ospedale in vestaglia: rintracciata dai carabinieri. Episodio che si è concluso per fortuna con un lieto fine nella città del Tricolle. Il tutto si è verificato la notte appena trascorsa. Una ultraottantenne ha deciso di allontanarsi, in maniera volontaria, dall’ospedale “Frangipane” che si trova, per l’appunto, ad Ariano Irpino. Il personale ha cominciato a preoccuparsi quando la donna, dopo diverso tempo, non si è più vista e né è rientrata.

Si erano perse le sue tracce. Si è deciso, dunque, di avvertire i carabinieri della locale Compagnia. I militari si sono messi subito alla ricerca dell’anziana. La donna è stata ritrovata illesa e in buono stato di salute. I carabinieri l’hanno quindi riaccompagnata di nuovo presso l’ospedale di Ariano Irpino.