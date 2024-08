Montoro, a Sant’Eustachio quattro raid dei malviventi nella notte: due colpi riusciti

MONTORO- Quattro raid in poche ore nella notte nella frazione Sant’Eustachio di Montoro. I malviventi, una “batteria” di ladri composta da almeno quattro persone, hanno però compiuto solo a metà il loro programma criminale. In due abitazione sono riusciti infatti, complice l’assenza dei proprietari, a mettere a segno i loro colpi. Nel mirino ci sono sempre oro e contanti. Nelle altre due case sono stati invece messi in fuga dai proprietari svegliati dai rumori per effrarre le porte finestre dell’ abitazione e dal sistema di allarme. Su tutti gli episodi indagano i Carabinieri.