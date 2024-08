Condotta DN800 tra Villamaina e Gesualdo, ecco quando ci saranno lavori e sospensione idrica

AVELLINO- In una nota indirizzata ai Comuni della provincia di Avellino e Benevento interessati alla sospensione idrica, l’amministratore dell’Alto Calore Antonello Lenzi ha comunicato i termini dell’intervento alla condotta DN 800, che riguardera’ per la sospensione circa 29 comuni tra Irpinia e Sannio. Ecco quanto si legge nella nota: “Si comunica che la riparazione della condotta adduttrice DN 800 in agro dei Comuni di Villamaina e Gesualdo entrerà nel vivo nei prossimi giorni, la qual cosa comporterà la sospensione della erogazione idrica ai serbatoi dei Comuni in indirizzo per tutta la giornata del27 agosto p. Sebbene l’ultimazione dellintervento di riparazione sia prevista entro la serata, al fine di garantire un corretto approvvigionamento, si renderà comunque necessario effettuare

la sospensione della fornitura dalla ore 22,00 del 27.08.2024 fino alle ore 6,00 del 28 p.allorquando avrà inizio la riapertura graduale della erogazione. È bene precisare che gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici, mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione del ripristino della erogazione potrebbero non

essere simultanei”.

I COMUNI E LE AREE INTERESSATE

ARIANO IRPINO

ARIANO IRPINO (OSPEDALE)

ARIANO IRPINO (CASA CIRCONDARIALE)

GROTTAMINARDA

TORELLA DEI LOMBARDI

BONITO

MELITO IRPINO

MONTECALVO IRPINO

VILLANOVA DEL BATTISTA

SAVIGNANO IRPINO

GRECI

GESUALDO

VILLAMAINA

FONTANAROSA

MIRABELLA ECLANO

STURNO

FLUMERI

FLUMERI (A.S.I)

APICE

PADULI

S. ARCANGELO TRIMONTE

PIETRELCINA

PESCO SANNITA

PAGO VEIANO

REINO

CAMPOLATTARO

FRAGNETO MONFORTE

CASALDUNI

STIR CASALDUNI