Il Comitato “Uniamoci per l’acqua” chiede chiarimenti e tempistica per gli interventi sulla condotta Dn 800

AVELLINO- Una richiesta di chiarimenti in merito alla sospensione idrica del 22 agosto e alla deroga concessa al comune di Grottaminarda. Quella avanzata dal Comitato “Uniamoci per l’ acqua” di utenti del servizio idrico erogato da Alto Calore. Nella richiesta si vuole: ” porre all’attenzione della vostra azienda alcune domande in merito alla sospensione idrica prevista per il 22 agosto a causa “di diverse rotture non piu’ procastinabili” sulla condotta adduttrice DN 800.Siamo a conoscenza della comunicazione ufficiale che informava della sospensione del servizio idrico per l’intera giornata del 22 agosto e delle possibili ripercussioni sui 29 comuni interessati”. E qui si chiede alla luce delle notizie di una deroga per la cittadina ufitana: “Tuttavia, abbiamo appreso prima tramite un video comunicato del consigliere provinciale avvocato Vincenzo Barrasso e poi tramite una nota a firma del Sindaco di Grottaminarda Dottor Marcantonio Spera, che il comune di Grottaminarda, tramite una telefonata intercorsa tra l’Ente e il consigliere provinciale avv. Vincenzo Barrasso, avrebbe ottenuto una deroga per garantire la continuità del servizio idrico durante la festa patronale.A tal proposito, chiediamo cortesemente di fornirci chiarimenti in merito ai seguenti punti:

Fondamento della deroga: Quali sono le motivazioni tecniche e giuridiche che hanno portato alla decisione di concedere una deroga al comune di Grottaminarda, nonostante l’urgenza delle riparazioni sulla condotta?”. La domanda e’: “Ambito della deroga: La deroga si applica esclusivamente al comune di Grottaminarda] o si estende anche ad altri comuni che si trovano in condizioni simili?

Impatto sugli altri comuni: Quali sono le conseguenze di questa decisione sugli altri comuni interessati dalla sospensione idrica, in particolare quelli che hanno anch’essi feste patronali in corso o in programma?Tempi di esecuzione dei lavori: Quali sono le tempistiche previste per ilcompletamento delle riparazioni e per il ripristino del servizio idrico regolare in tutti i comuni interessati.Comunicazione ai cittadini: In che modo l’azienda intende comunicare ai cittadini le decisioni prese e le eventuali modifiche al piano di lavoro?Riteniamo che sia fondamentale garantire la massima trasparenza e chiarezza in merito a una questione che ha un impatto così significativo sulla vita quotidiana dei cittadini”.