Montoro, oltre mezzo secolo di impegno per il ciclismo: premio al merito per Mari

MONTORO – La Federazione Ciclistica Italiana premia piu’ di mezzo secolo dedicato alle due ruote da Mario Mari, presidente onorario del Comitato Regionale Campano di ciclismo, nonche’ presidente della societa’ ciclistica “AS Montoro 1927”. La cerimonia nella sala consiliare del Comune di Montoro, dove gli e’ stata consegnata la benemerenza di bronzo “al merito del ciclismo”. A Montoro, per insignire Mari e consegnare il riconoscimento era presente la consigliera nazionale della Federazione Ciclistica italiana, Iolanda Ragosa. Un impegno costante per lo sport riconosciuto con una targa anche dalla sua comunita’. A consegnarla e’ stata lo stesso sindaco di Montoro Salvatore Antonio Carratu”, insieme al vicesindaco e assessore allo Sport, Giovanni Gaeta.

Presenti alla cerimonia di premiazione il campione di ciclismo Giovanbattista Baronchelli, l’ex presidente del comitsto regionale campano Pino Cutolo e numerosi ex ciclisti che hanno militato nell’ AS Montoro. Mari e la sua passione per il ciclismo e’ gia’ proiettato al prossimo appuntamento, quello rivolto a tutti gli appassionati di ciclismo e previsto per il prossimo anno, quando si terra’ la Settantaduesima Coppa Montoro.

Una passione per il ciclismo coltivata sin dall’ infanzia. Poi la prima volta al Comitato a Napoli nel 1968, insieme al suo “maestro” Ciccio Almirante, da quel momento non si e’ più separato dall’impegno per il ciclismo. Ha seguito a fine anni Settanta il montorese Vincenzo De Caro che militava nella MECAP Selle Italia Colnago, societa’ ciclistica di Vigevano Pavia. Ha anche lavorato per il passaggio di diversi ciclisti campani presso società sportive della Toscana. Ora arriva questo meritato riconoscimento.