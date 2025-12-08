Monteforte, il neo sindaco Siricio convoca il primo consiglio comunale del suo mandato

MONTEFORTE IRPINO – Il percorso della nuova amministrazione comunale, che dopo un anno di commissariamento e’ stata eletta alle ultime amministrative, quella guidata da Fabio Siricio, partira’ ufficialmente il prossimo 13 dicembre, data di convocazione del consiglio comunale di insediamento. Il primo cittadino ha convocato il civico consesso per le ore 17, con all’ordine del giorno in primis la “Convalida del Sindaco e dei Consiglieri Comunali eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 23 e 24 novembre 2025. Nella stessa seduta sarà anche eletto il Presidente del Consiglio del Comune di Monteforte Irpino. Come prevede la prima riunione del Consiglio Comunale ci sara’ anche il Giuramento del Sindaco e la comunicazione del decreto sindacale di nomina degli Assessori e del Vicesindaco. Infine la nomina Commissione Elettorale Comunale e di quella per i Giudici Popolari. Ovviamente resta in sospeso la possibilità che la compagine guidata da Paolo De Falco possa chiedere il riconteggio delle schede ed impugnare i verbali elettorali. Eventualità che per il momento non si e’ ancora concretizzata.