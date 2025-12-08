Che sofferenza al “Partenio-Lombardi”: punto prezioso contro il Venezia

Pari al cardiopalma al “Partenio-Lombardi” tra Avellino e Venezia. Gara intensa fino all’ultimo secondo, con i minuti di recupero che si chiudono con l’urlo liberatorio dei padroni di casa: l’1-1 finale vale un punto prezioso per i Lupi contro una delle squadre più forti del campionato cadetto.

Biancolino opta per il 4-3-2-1, un vero “albero di Natale” in clima festivo, con Palumbo e Biasci a supporto della “stella” Tutino. Stroppa risponde con il 3-5-2 e la coppia Adorante–Yeboah a guidare il fronte offensivo del Venezia.

L’inizio è di marca ospite. Dopo pochi minuti Busio disegna un corner perfetto per Hainaut, che calcia al volo di destro centrando una clamorosa traversa. Sul prosieguo dell’azione Daffara compie un intervento prodigioso su Adorante, poi reso inutile dalla bandierina alzata. Il Venezia continua a spingere: al 15’ Simic salva sulla linea su Yeboah, e al 25’ è ancora la traversa a fermare l’attaccante lagunare. L’Avellino soffre ma resta in partita, cercando spazi in ripartenza. Ed è proprio da una transizione che nasce il vantaggio biancoverde: Sounas scappa sulla sinistra e disegna un cross sul secondo palo, dove Missori si inserisce con i tempi giusti e firma l’1-0. Il “Partenio-Lombardi” esplode e i Lupi chiudono il primo tempo avanti.

Nella ripresa Biancolino rimescola le carte: fuori Biasci, dentro Russo, e passaggio alla difesa a tre con Missori e lo stesso Russo larghi sulle fasce. Ma il Venezia colpisce subito: al 50’ Svoboda recupera palla e scaglia un destro potentissimo dai 25 metri che si infila all’angolino per l’1-1. La partita rimane aperta e combattuta. Entra anche Patierno, ma sono gli ospiti a sfiorare il nuovo vantaggio con una doppia occasione gigantesca: prima Daffara respinge da distanza ravvicinata il tiro di Haps, poi si supera ancora sulla ribattuta di Doumbia. È un Avellino che soffre, ma non molla.

Nel finale i Lupi hanno un’ultima chance: Russo entra in area con decisione e calcia sul primo palo, trovando però la risposta di Stankovic che devia in angolo. Nei minuti di recupero il Venezia pensa di aver trovato il gol vittoria con un colpo di testa di Haps, ma l’arbitro annulla dopo il check al VAR per un fallo su Fontanarosa. Finisce 1-1.