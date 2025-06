Montoro, nuovo servizio di decoro urbano e manutenzione del verde pubblico

– L’Assessore al Decoro Urbano del Comune di Montoro, Carmela Diana, comunica che, dopo aver completato il progetto esecutivo per gli interventi di decoro urbano e manutenzione del verde pubblico, è attualmente in corso la gara per l’affidamento del servizio alle ditte partecipanti. Il servizio sarà articolato in due distinti lotti di affidamento, con l’obiettivo di garantire una gestione più efficiente e capillare degli interventi su tutto il territorio comunale.

Nell’attesa che si concluda la procedura di gara e inizino le attività delle ditte affidatarie, l’assessore Diana ringrazia sentitamente la Comunità Montana Irno Solofrana per il prezioso supporto che sta offrendo in questa fase transitoria, contribuendo attivamente al mantenimento del decoro cittadino.

L’Assessore ringrazia, inoltre, in modo particolare l’Ufficio Tecnico comunale, nella persona del R.U.P. geom. Michele Cirino, il responsabile del settore ing. Michele Antoniciello e il responsabile del servizio geom. Alessandro Penna, per la professionalità, la dedizione e la costante collaborazione dimostrate nella redazione e nella gestione del progetto.

L’Assessorato al Decoro di Montoro, che lavora in piena sinergia con il Sindaco, rinnova il proprio impegno per una città sempre più curata, vivibile e sostenibile, puntando sulla valorizzazione del verde urbano e sul miglioramento continuo della qualità degli spazi pubblici.