Alex Britti in Concerto all’AvellArt Festival

AvellArt Festival – Concerto di Alex Britti | Sabato 5 luglio 2025. Aggiornamenti sull’evento: A partire da domani pomeriggio sarà pubblicato, sulla pagina del comune di Avella, il link per la prenotazione dei posti. Ogni utente potrà prenotare fino a un massimo di 2 biglietti.

Per completare la prenotazione saranno richiesti:

Nome e cognome;

Indirizzo e-mail;

Numero di cellulare.

Durante la procedura, sarà necessario seguire tutti gli step indicati dal portale. Al termine, si riceverà una e-mail di conferma con il biglietto, che dovrà essere esibito all’ingresso (anche in formato digitale).

Non è prevista distinzione tra platea e spalti in fase di prenotazione: l’accesso ai posti sarà in ordine di arrivo.

Chi arriva prima potrà accedere ai posti in platea, fino a esaurimento, mentre i successivi saranno sistemati sugli spalti.

Orari:

– Apertura cancelli: ore 19:00;

– Inizio spettacolo: ore 21:30.

L’ingresso è gratuito ma su prenotazione obbligatoria.