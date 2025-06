Incidente tra auto e moto: centauro in ospedale

Scontro auto-moto lungo l’Appia: giovane centauro finisce al Moscati per fortuna non in condizioni preoccupanti. Il sinistro che ha coinvolto la moto e una vettura (la dinamica è in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Dentecane intervenuti sul posto) è avvenuto poco dopo le 17 lungo l’Appia nel territorio di Castel Del Lago.

Ad avere la peggio è stato il centauro, che avrebbe rimediato qualche frattura ma, almeno dalle prime indiscrezioni, nulla di grave.

Sono in corso gli accertamenti sui mezzi coinvolti, che saranno sottoposti a sequestro.