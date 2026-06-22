“Dove volano i corvi” arriva al Circolo della Stampa: letteratura, teatro e arte in un’unica esperienza

La cultura non è solo intrattenimento, ma un potente strumento di coesione, crescita e, soprattutto, prevenzione. Parte da questa convinzione l’organizzazione dell’evento promosso “La Casa sulla Roccia. Al centro della serata ci sarà la presentazione di “Dove volano i corvi – cronaca di una stirpe maledetta”, intenso romanzo d’esordio gotico e misterioso di Elena Spiniello, edito da Le Scatole Parlanti. Ad accogliere il pubblico ci saranno i bambini del laboratorio teatrale condotto dalla stessa autrice. Il dibattito, moderato dal giornalista Marco Grasso, vedrà l’autrice dialogare apertamente con la platea sul proprio processo creativo.

L’incontro si trasformerà in una vera esperienza sensoriale grazie all’attore Maurizio Picariello, che leggerà ad alta voce i brani più suggestivi del libro, e all’artista Simona Maietta, che realizzerà dal vivo un’estemporanea di disegno traducendo in immagini i simboli e le ombre della storia. Un appuntamento imperdibile a ingresso libero, che non significa non solo scoprire un talento letterario del nostro territorio, ma anche sposare il principio de La Casa sulla Roccia: fare della bellezza culturale un faro di prevenzione e un punto di incontro per l’intera comunità.