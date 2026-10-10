Montoro in lacrime per Pietro, l’uomo che non soffriva il freddo: era l’icona della Valle dell’Irno

MONTORO- Il racconto degli inverni e delle nevicate non sarà più arricchito dalla sua presenza, che nonostante il termometro fosse sotto lo zero spuntava in mutande e a piedi nudi a bordo della sua bicicletta, in giro per tutta la Valle dell’ Irno fino a Salerno, la città dove andava a trascorrere spesso le sue mattinate. Pietro Palumbo, 75 anni, di Banzano di Montoro. Una pagina social con undicimila follower, una lunga intervista su youtube all’uomo che non sentiva il freddo. Zio Pietro era diventato negli anni un’icona della sua comunità e un personaggio simpatico a tutti, non solo a Montoro e Salerno, dove andava a fare il bagno a partire da aprile. Era diventato un po lo zio di tutti. E sono decine i messaggi sui social. Era uno di quelle persone che sembra indistruttibile, quelli che ricordi sempre cosi, hanno scritto in tanti sui social. Questa mattina la terribile notizia per tutta la comunità montorese. La scomparsa del loro Pietro, ricoverato al Moscati di Avellino. La cerimonia funebre si terrà domani alle ore 15.30 nella chiesa di San Valentiniano a Banzano di Montoro. Aerre