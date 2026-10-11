A Cassano Irpino la sagra riparte dalla castagna e dalla comunità

Dal 16 al 18 ottobre il centro storico di Cassano Irpino ospita la Festa del Raccolto, la 48ª edizione della Sagra della Castagna. Tre giornate dedicate al simbolo dell’autunno irpino, alle produzioni del territorio e alle persone che ogni anno coltivano, raccolgono e portano in tavola la castagna. Una delle sagre più longeve dell’Irpinia sceglie così di rinnovarsi, ripartendo dall’essenza.

In autunno, quando i boschi che circondano il borgo restituiscono la fatica di un anno, il paese si ritrova per celebrare il raccolto e aprirsi a visitatori e appassionati. Quarantotto edizioni raccontano il legame profondo tra una comunità e il suo prodotto.

Un’ambizione: ritrovare il senso della sagra

La curatela della manifestazione è affidata a Irpinia Mood, che porta a Cassano il metodo costruito in tanti anni di lavoro sul territorio: mettere in relazione artigiani, produttori, ristoratori, istituzioni e comunità, rendendo il cibo uno strumento per leggere e raccontare un luogo.

L’obiettivo è una festa che torni a parlare la lingua autentica della sagra e lasci qualcosa al territorio, dando forma e direzione a ciò che questa terra già possiede.

Il ritorno all’essenza

La Festa del Raccolto mette in discussione il “si è sempre fatto così” con scelte precise. Protagoniste sono le realtà irpine, quelle di Cassano e dei comuni vicini, che lavorano ogni giorno in questi luoghi. Ogni ristoratore o chef inserisce nel menu almeno una preparazione in cui castagna, farina di castagne o derivati rappresentano l’ingrediente qualificante.

Ne nasce un’offerta varia, tenuta insieme da un filo conduttore unico: la castagna, raccontata dalla tradizione fino alle interpretazioni più contemporanee. Il frutto che per secoli ha nutrito queste montagne torna in tavola in tutte le sue forme.

Un frutto che racconta il territorio

Sulle pendici del Terminio-Cervialto, i castagneti segnano il paesaggio e il ritmo delle stagioni. È la terra della Castagna di Montella IGP, che nel 1987 è stata il primo prodotto ortofrutticolo italiano a ricevere la denominazione di origine, e della Palummina, varietà custodita da generazioni. Cassano Irpino è uno dei sei comuni dell’area di produzione: qui la castagna si assaggia dove nasce.

Energetica e nutriente, la castagna regala una farina naturalmente priva di glutine e non rientra tra la frutta a guscio indicata tra gli allergeni dalla normativa europea: un ingrediente inclusivo, capace di dialogare con la cucina di oggi.

È un patrimonio che la Sagra racconta con i suoi partner: il Distretto della Castagna e del Marrone della Campania, che ha messo a disposizione le conoscenze scientifiche per i materiali di divulgazione, e Coldiretti Avellino, che ha favorito l’incontro con i castanicoltori della zona.

In cucina, i ristoratori irpini

Tra i protagonisti di questa edizione ci sono Salvatore Ciccarelli per Maeba Restaurant, una stella Michelin, Flavio Rubino per Trattoria Braceria Due Nani, Antonio Petrillo per La Corte dei Filangieri, Gelsomina Manna per Avellino Scalo, Luca Matarazzo per Lafarmacia Bar & Bistrot, Ivan Matarazzo per Concé Trattoria Irpina, Vito Fontanella per l’Agriturismo Il Rivolo, Vincenzo Vazza per N’ata Luna, Andrea Formato e Arcangelo Gargano per La Cascina, Alessandro Carrozza per La Contadinella, Pietro Siniscalco per O’ Sciaraballo ed Enrico Cicirelli per la Trattoria Nuscana.

A ciascuno di loro è stato chiesto di dare al frutto una propria interpretazione, valorizzando la materia prima con la propria creatività.

Tre giornate da vivere

La festa si sviluppa lungo l’incantevole centro storico, tra spazi dedicati a produttori e artigiani, proposte gastronomiche, musica, spettacoli e luoghi da scoprire.

Un programma di attività dedicate ai più piccoli, tra laboratori di cucina e giochi a tema, rende l’evento a misura di famiglia. C’è ancora molto da raccontare e il programma completo sarà comunicato a breve.

Il birrificio Partenia, inoltre, offrirà fresco ristoro e presenterà in anteprima una nuova birra alla castagna.

Il pop-up restaurant al Palazzo Baronale

Tra le novità, il Palazzo Baronale ospita un pop-up restaurant. Venerdì 16 ottobre a cena e domenica 18 a pranzo, Salvatore Ciccarelli e Flavio Rubino firmano una cucina a quattro mani. Sabato 17 ottobre, a pranzo e a cena, ai fornelli ci sarà Vincenzo Vazza.

I posti sono limitati e l’accesso è solo su prenotazione: eventflowapp.it.

La presentazione ufficiale

La Festa del Raccolto sarà presentata alla stampa lunedì 12 ottobre alle ore 10:30 presso Avellino Scalo, in via Francesco Tedesco 646 ad Avellino. Interverranno il sindaco di Cassano Irpino Salvatore Vecchia, i rappresentanti del Distretto della Castagna e del Marrone della Campania, Alessandro Graziano, CEO di Visit Irpinia e Founder di Irpinia Mood, e gli chef protagonisti, che per l’occasione proporranno ai giornalisti una degustazione a base di castagna.