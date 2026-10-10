Lacedonia, III Giornata di studio per la Polizia Locale: “La Polizia Locale oggi: formazione Omnibus”

Si è svolto nella cornice dello magnifico e accogliente Teatro comunale di Lacedonia (Av) la III Giornata di studio per la Polizia Locale, inerente “La Polizia Locale Oggi: Formazione Omnibus”, con attività formativa in materia di: reati contro la pubblica amministrazione alla luce delle recenti novità normative e giurisprudenziali (relatore Avv. Antonio Maria La Scala, penalista del Foro di Bari); linee guida per le persone non collaborative, modalità di intervento, tra sicurezza, tecnica e tutela giuridica (relatrice Dott.ssa Annamaria Adinolfi, Funzionario Polizia locale di Cava de’ Tirreni); gli adempimenti dei comuni in materia di videosorveglianza nel contrasto agli abbandoni dei rifiuti e alle discariche abusive: tutela dell’Ambiente e tutela della Privacy a confronto (relatore Avv. Gaetano Alborino, Funzionario Polizia metropolitana di Napoli).

La manifestazione è stata organizzata da Michele Caponigro, Maggiore in quiescenza della Polizia locale di Lacedonia, nonché Presidente dell’International Police Association – Comitato locale “Irpinia-Sannio”. L’indirizzo di saluto iniziale ai partecipanti l’incontro è stato dello stesso Caponigro.

La giornata di studio è stata veramente molto partecipata, con delegazioni che sono giunte dai comuni delle vicine regioni di Puglia e Basilicata; per la provincia di Benevento erano presenti Fioravante Bosco e Giovanni Pirozzolo per il Comando di Benevento, Michele Noel De Girolamo per quello di Pago Veiano, Loveson Porcelli per quello di Apice e Pasquale Santacroce per quello di Montesarchio.

Di grande rilievo i relatori che si sono succeduti, che hanno sciorinato puntuali contributi sugli argomenti che erano stati loro assegnati; ha coordinato e moderato i lavori Pasquale Ricciardella, Comandante della Polizia provinciale di Potenza.

“Questa ulteriore giornata di formazione, tenutasi a Lacedonia, rappresenta un appuntamento ormai tradizionale per gli appartenenti alla Polizia locale, i quali affrontano un giorno si e l’altro pure le difficoltà operative per i tanti cambiamenti che si stanno succedendo nel campo del Codice della Strada, del Codice Ambientale e della Polizia giudiziaria. L’evento rappresenta, quindi, per coloro che tutti i giorni devono disbrigarsi nel far fronte alla tutela della sicurezza e della legalità sul territorio, un momento di confronto fenomenale sui comportamenti da porre in essere rispetto alle continue innovazioni legislative. Peraltro, tutti i relatori hanno voluto sottolineare che le responsabilità personali di chi opera su strada stanno arrivando a un punto di non ritorno, tenuto conto che i reati contro la pubblica amministrazione e quelli legati alla privacy, non sono più gestibili con la sufficienza di un tempo”, questa la dichiarazione di Fioravante Bosco, già Comandante del Corpo di Polizia municipale di Benevento.

A seguire si è tenuta una colazione di lavoro in un ristorante del luogo, col taglio della torta, il brindisi finale e gli auguri di Michele Caponigro, che già pensa alla prossima edizione della manifestazione.