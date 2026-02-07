Montoro, inquinamento del Sarno: denunciato un uomo per gestione illecita di rifiuti

Proseguono le attività di monitoraggio dei Carabinieri per contrastare l’inquinamento del fiume Sarno. Nell’ambito di un servizio congiunto tra il Nucleo Forestale di Forino e i militari dell’Arma territoriale, i Carabinieri hanno individuato in agro del Comune di Montoro un’area privata utilizzata come deposito illecito di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, provenienti da attività meccatroniche.

Durante il sopralluogo, i militari hanno accertato che l’affittuario del fondo, situato a ridosso del torrente Solofrana, aveva accumulato circa 50 metri cubi di rifiuti abbandonati alla rinfusa: veicoli fuori uso in avanzato stato di deterioramento, un natante dismesso, pneumatici, circa 100 secchi contenenti vernici e numerosi pezzi meccanici provenienti da attività di carrozzeria. I materiali, ancora impregnati di oli e grassi, erano depositati direttamente sul terreno, con evidente rischio di infiltrazione nel suolo e nel corso d’acqua.

Alla luce delle violazioni riscontrate, i Carabinieri hanno denunciato l’uomo in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per gestione illecita di rifiuti e hanno posto sotto sequestro l’area di circa 400 metri quadrati.

I controlli continueranno nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente al fine di contrastare il fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno.