Bullismo e Cyberbullismo: i Carabinieri al fianco degli studenti di Baiano per promuovere la legalità

Nell’ambito del progetto “Cultura della Legalità”, i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno incontrato circa cento studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII – G. Parini”. Gli alunni della scuola secondaria di primo grado hanno potuto conoscere da vicino l’organizzazione dell’Arma e le principali attività istituzionali. Particolare attenzione è stata dedicata ai temi del bullismo e del cyberbullismo, affrontati con un linguaggio diretto e vicino alla sensibilità dei più giovani.

Durante l’incontro sono stati premiati anche gli studenti vincitori dei concorsi dedicati alla legalità, promossi dall’Istituto scolastico in collaborazione con il Comune di Baiano.

La mattinata si è conclusa in un clima di entusiasmo e vicinanza, tra saluti affettuosi, strette di mano e qualche timido abbraccio. Per i ragazzi, la consapevolezza di poter contare su punti di riferimento affidabili ai quali rivolgersi in caso di difficoltà rappresenta il messaggio più importante lasciato dai Carabinieri.