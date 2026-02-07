L’Unicusano Avellino Basket al PalaFlaminio di Rimini: il big match della 26ª giornata di Serie A2

L’Unicusano Avellino Basket è attesa domani alle 18:00 al PalaFlaminio, per una delle sfide più affascinanti della ventiseiesima giornata di Serie A2 Old Wild West. I biancoverdi fanno visita a una Rimini costruita per puntare in alto: taglia, talento e atletismo ne fanno una delle principali candidate alla promozione.

La squadra romagnola ha saputo restare competitiva nonostante le assenze pesanti di Robinson, Ogden e, in alcuni tratti, Tomassini. Avellino arriva invece da tre gare di alto livello contro Pesaro, Brindisi e Verona, con un bottino di 4 punti su 6. Rimini, al contrario, ha affrontato Rieti, Livorno e Ruvo, perdendo due delle ultime tre partite.

A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Ursi, Cappello e Costa. La giornata si gioca con il risultato già acquisito dell’anticipo: la Fortitudo Bologna ha superato Torino 73-68. La rinuncia al campionato del Gruppo Mascio Bergamo comporta il riposo della Valtur Brindisi e l’annullamento di tutte le gare disputate dai lombardi. La classifica attuale vede l’Unicusano Avellino Basket con 26 punti, preceduta (in ordine crescente di punteggio) da: Givova Scafati (28), Tezenis Verona (28), Bi.Emme Service Libertas Livorno (28), RSR Sebastiani Rieti (30), Flats Service Fortitudo Bologna (32), UEB Gesteco Cividale (32), Dole Basket Rimini (32), Valtur Brindisi (32), Victoria Libertas Pesaro (32).

La nuova classifica consegna a Rimini una quota di primato che riapre completamente la corsa alla promozione diretta, rilanciando le ambizioni di tutte le contendenti. È in questo scenario che la gara di domani assume un peso ancora maggiore. La società romagnola, nel corso della stagione, ha rinnovato la fiducia a coach Dell’Agnello, blindandolo fino al 2027: un segnale forte, che conferma la volontà di portare avanti un progetto tecnico solido e di lungo periodo.

Per Avellino, chiamata a una delle trasferte più impegnative del campionato, servirà un’interpretazione diversa rispetto alle ultime uscite: un approccio fatto non solo di intensità difensiva ed energia, ma anche di una gestione più accorta dei possessi e di ritmi più controllati.

Il match potrà essere seguito su LNP Pass a partire dalle ore 17.50. I tifosi biancoverdi potranno seguire la gara al Cinema Partenio, Sala 2, al costo di 3,50 €. Differita Sportchannel214 lunedì ore 22.40