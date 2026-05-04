Montoro, in giro con un grosso petardo in auto: ventenne denunciato dai Carabinieri

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Redazione online
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MONTORO- Sorpreso dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra con un grosso petardo in auto. Denunciato dai militari dell’Arma un 20enne di Montoro, trovato in possesso, a seguito di una perquisizione veicolare eseguita durante un controllo alla circolazione stradale, di un grosso petardo, sottoposto a sequestro.