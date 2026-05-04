Giovani senza contratto per distribuire i volantini pubblicitari: denunciato un 45enne

SOLOFRA- Distribuivano volantini per conto di una società senza avere nessun contatto. Scatta la denuncia per per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nei confronti di un quarantacinquenne di Benevento. Si e’ concluso cosi’ un controllo da parte dei Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra . L’attività e’ nata dal controllo di tre giovani intenti nella distribuzione porta a porta di volantini pubblicitari per supermercati: gli accertamenti hanno consentito di appurare che gli stessi, incaricati da una società riconducibile all’indagato, svolgevano l’attività lavorativa in assenza di regolare contratto.
Redazione Irpinia
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