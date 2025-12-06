Luci e tradizioni: i falò dell’Immacolata riscaldano l’Irpinia

Dopodomani si celebra la Festa dell’Immacolata Concezione, ricorrenza che apre ufficialmente il periodo natalizio e che, in Irpinia, conserva un fascino antico. In molti paesi della provincia, infatti, l’Immacolata è da sempre accompagnata dai tradizionali falò, simbolo di comunità e rinascita.

Questi grandi fuochi, preparati con cura dai giovani dei rioni e accesi nelle piazze principali, rappresentano un momento di incontro che unisce generazioni diverse. Le comunità si ritrovano attorno alla luce e al calore delle fiamme, condividendo ricordi, canti popolari e sapori tipici della tradizione locale.

In un territorio come l’Irpinia, dove il legame con il passato è ancora forte, i falò dell’Immacolata continuano a essere un rito identitario: un modo per custodire la memoria collettiva e, allo stesso tempo, per dare il benvenuto alla stagione del Natale.