Montoro, arriva la “Chiave della Longevità”

Oggi mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 10.30, presso la sala Convegni del Comune di Montoro incontro formativo con la presentazione della formula matematica “EU – Dieta Mediterranea” ideata dal prof. Carlo Montinaro presidente dell’Associazione Medica “M. L. Bianchini” e primario emerito del reparto di pediatria dell’Ospedale di Sarno.
L’incontro è diretto a promuovere un corretto e sano stile di vita alimentare attraverso l’illustrazione di semplici regole alimentari con un focus sulla dieta mediterranea, patrimonio dell’Unesco.
Al tavolo dei relatori: il prof. Pio Vicinanza, rettore UNIPOSMS (Università Nuova Scuola Medica Salernitana) il prof. Carlo Montinaro preside UNIPOSMS e la prof.ssa Carmela Saturnino della Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi della Basilicata.
All’inizio dell’incontro previsti i saluti istituzionali del sindaco Salvatore Carratu’, del consigliere delegato alla pubblica istruzione Marianna Trifone e del consigliere delegato alla Sanità Antonello Cerrato, a conferma del sostegno dell’amministrazione comunale a un progetto che intreccia scienza, educazione e promozione del benessere.
All’incontro prenderanno parte gli studenti e i docenti dell’Istituto Alberghiero.
A conclusione sarà svelata la targa della Chiave della Longevità, affissa presso il Centro di Neurodisabilità Complessa dell’Università di Cambridge e in diversi comuni della provincia di Salerno.
L’incontro si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione della salute pubblica attraverso la diffusione di buone pratiche alimentari e stili di vita sostenibili, ispirati ai principi della dieta mediterranea rivisitata in chiave “eu-mediterranea”, al fine di coniugare tradizione, scienza e benessere.