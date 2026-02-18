Luogosano, Tecno Meccaniche Moderne pronta a subentrare a Fonderie Pisano

Tecno Meccaniche Moderne S.r.l. (TMM), azienda metalmeccanica irpina con sede a Rocca San Felice, comunica di aver inviato a tutti gli Enti preposti (Prefettura, Regione Campania, Provincia di Avellino, EE.LL., ASI, Confindustria ed OO.SS.) oltre che alla stessa ArcelorMittal, una manifestazione di interesse per il sito industriale ex ArcelorMittal di Luogosano – San Mango sul Calore (AV), da considerarsi come possibile alternativa qualora dovesse definitivamente venir meno il progetto di reindustrializzazione del Gruppo Fonderie Pisano.

L’iniziativa industriale della TMM nasce dall’esigenza di disporre, con relativa urgenza, di un sito industriale presso il quale realizzare un raddoppio della propria attuale capacità produttiva a seguito della crescita che l’azienda ha avuto nell’ultimo triennio raggiungendo, al 31.12.2026, oltre 25 milioni di euro di fatturato ed una dotazione organica di 144 dipendenti.

“L’iniziativa industriale della TMM rappresenterebbe una soluzione industriale sostenibile e di matrice irpina per il futuro del sito ex ArcelorMittal e potrà consentire la salvaguardia dell’occupazione per i lavoratori ex ArcelorMittal che hanno aderito al percorso di reindustrializzazione, prevedendo nel medio periodo anche un ulteriore incremento dei livelli occupazionali, con particolare attenzione ai giovani del territorio irpino anche grazie e a percorsi di riqualificazione professionale in collaborazione con enti di formazione, ITS ed Università del territorio. – spiega l’azienda – Il progetto industriale si fonda su attività a basso impatto ambientale e coerenti con le vocazioni produttive dell’area, con l’obiettivo di coniugare rilancio produttivo, tutela dell’ambiente e sviluppo del tessuto industriale irpino”.

Per la definizione del Piano Industriale e la prosecuzione del confronto con Istituzioni e parti sociali, TMM ha incaricato advisors specializzati (Palermo & Partners Advisors e Studio Legale Donativi e Associati) e ha espresso, nel contempo, piena disponibilità a partecipare a tavoli tecnici con Regione Campania, Provincia di Avellino, Comuni interessati, ASI, Confindustria e Organizzazioni Sindacali per approfondire la praticabilità dell’iniziativa industriale della TMM.