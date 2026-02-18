Montefredane, via libera della Giunta alla rottamazione di IMU e TARI

Via libera della Giunta comunale di Montefredane alla definizione agevolata delle entrate comunali e alla rottamazione dei carichi affidati alla riscossione. L’esecutivo guidato dal sindaco Ciro Aquino ha approvato la delibera n. 18 con cui viene conferito atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Finanziaria per la predisposizione di un regolamento attuativo, in linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026.

La misura punta a favorire la regolarizzazione spontanea delle posizioni debitorie da parte dei contribuenti, anche attraverso la possibile riduzione di sanzioni e interessi, e allo stesso tempo a migliorare gli indici di riscossione e la gestione dei residui attivi dell’ente.

«Con questo provvedimento – dichiara il sindaco Ciro Aquino – vogliamo coniugare responsabilità amministrativa e attenzione concreta verso cittadini e imprese, offrendo uno strumento che consenta di regolarizzare le posizioni debitorie in modo sostenibile e trasparente. È una scelta che guarda sia all’equilibrio dei conti dell’ente sia alle difficoltà economiche che molte famiglie e imprese affrontano quotidianamente».

Secondo gli indirizzi approvati, il futuro regolamento potrà riguardare i carichi relativi al periodo compreso tra il 2000 e il 2023 e includere diverse entrate comunali, tra cui IMU, TARI, Canone unico patrimoniale ed entrate extra-tributarie. È prevista inoltre la possibilità di rateizzazione fino a 48 rate mensili e l’utilizzo prioritario di strumenti digitali per la presentazione delle domande.

Il regolamento attuativo sarà predisposto dagli uffici competenti e successivamente sottoposto all’approvazione degli organi comunali.