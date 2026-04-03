Montevergine, riapre la funicolare: corse di nuovo attive dal 4 aprile

AIR Campania comunica che da domani, 4 aprile 2026, la funicolare Mercogliano–Montevergine torna operativa per accogliere fedeli, turisti ed escursionisti. Completate le operazioni di sgombero della neve lungo la strada da Pietrastornina, unico collegamento verso la stazione di monte, l’impianto riapre al pubblico.
Orario per sabato 4 aprile:
09:00 – 09:45 – 10:30 – 11:15 – 12:00 – 12:45 – 13:30 – 14:15 – 15:00 – 15:45 – 16:30 – 17:15 (ultima corsa)
Nei giorni di Pasqua e Lunedì dell’Angelo:
09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:15 – 15:00 – 15:45 – 16:30 – 17:15 (ultima corsa)
Da martedì 7 aprile 2026 (fino a nuova comunicazione):
Lunedì – Venerdì:
09:00 – 09:45 – 10:30 – 11:15 – 12:00 – 12:45 – 13:30 – 14:15 (ultima corsa)
Sabato:
09:00 – 09:45 – 10:30 – 11:15 – 12:00 – 12:45 – 13:30 – 14:15 – 15:00 – 15:45 – 16:30 – 17:15 (ultima corsa)
Domenica e Festivi:
09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:15 – 15:00 – 15:45 – 16:30 – 17:15 (ultima corsa).