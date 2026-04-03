Incontro tra NSC Avellino e il comandante provinciale dei Carabinieri

In qualità di Segretario Provinciale Generale NSC Avellino e Consigliere Regionale NSC Campania, il Segretario Oreste Antonio Mangino ha incontrato il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino, Colonnello Angelo Zito, per un momento di confronto istituzionale in occasione degli auguri pasquali.

Durante l’incontro sono state affrontate alcune delle principali criticità che interessano il territorio irpino: la tutela del personale delle forze dell’ordine, il contrasto alle truffe ai danni degli anziani, i furti nelle aziende agricole e nelle abitazioni private, nonché i recenti furti ai bancomat che hanno destato particolare allarme nelle comunità locali.

Su quest’ultimo fronte, è stata evidenziata l’efficacia dell’azione investigativa condotta dall’Arma avellinese, che ha portato all’individuazione e all’arresto dei responsabili grazie a indagini tempestive e brillanti, restituendo sicurezza e fiducia ai cittadini.

Il Segretario Mangino, rientrato da un intenso periodo di servizio alle Olimpiadi Invernali Milano–Cortina, dove ha rappresentato con orgoglio il territorio irpino, ha colto l’occasione per rinnovare al Colonnello Zito un saluto istituzionale e la piena disponibilità a proseguire un percorso di collaborazione costante e costruttiva.

«Ringrazio il Colonnello Zito per la disponibilità, la sensibilità istituzionale e la leadership dimostrata – ha dichiarato Mangino –. NSC Avellino continuerà a sostenere con impegno le forze dell’ordine, contribuendo ad affrontare con determinazione le sfide presenti e future per garantire sicurezza, tutela e benessere alla comunità irpina».