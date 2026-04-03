A Monteforte Irpino presidio contro il circo con animali

Un presidio per ribadire un messaggio chiaro: gli animali al circo non si divertono. È l’iniziativa in programma a Monteforte Irpino, dove sabato 4 aprile dalle ore 10 attivisti e cittadini si ritroveranno per manifestare contro l’impiego degli animali negli spettacoli circensi.

L’obiettivo dell’iniziativa è accendere i riflettori su un tema che continua a far discutere e che, secondo i promotori, non può più essere rinviato. Nel 2026, sottolineano gli organizzatori, non è più possibile continuare a sfruttare gli animali per il divertimento del pubblico.