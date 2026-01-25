Solofra, ladri tentano raid in un’abitazione: messi in fuga dai vicini

SOLOFRA- Tute nere e cappellino, volto travisato e un’agilita’ da acrobati. Due malviventi avevano già raggiunto il primo piano di un’abitazione di Via Napoli a Solofra e stavano per accedere alla stessa passando attraverso un balcone. I ladri però non avevano fatto i conti con i vicini, che li hanno filmati e costretti alla fuga, a bordo di un’Audi dove era in attesa un complice. Ecco alcuni frames del video diffuso sui social. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.