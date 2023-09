Montevergine, oltre mille fulmini registrati dall’Osservatorio. Sono state ben 1038 le scariche elettriche atmosferiche rilevate dal sensore a basso costo Ecowitt operativo sulla terrazza. Un sensore che rileva il numero di fulmini (senza distinguere tra nube-suolo e nube-nube) nel raggio di 40 km.

Sebbene sia certamente affetta da incertezze, tale misura dà in ogni caso un’idea di quanto sia stata rilevante l’attività temporalesca in Campania. Sono state registrate, tra le 12:00 e le 13:00, punte di 47 fulminazioni in 10 minuti.