L’Aurigemma di Monteforte esempio di innovazione nell’insegnamento della musica. L’istituto alle porte di Avellino, si è particolarmente distinto per creatività, passione, coinvolgimento ed empatia, al punto da essere premiato a Cremona nell’ambito della fiera “Mondomusica”. La scuola, guidata dalla dirigente Filomena Colella, ha preso parte – unica scuola della provincia ad essere sede d’esame per le certificazioni musicali Trinity College London – al progetto pilota relativo alle certificazioni Trinity.

La dirigente Colella, insieme alla professoressa di violino Giuliana Galasso e alle alunne Giusy Palomba e Giada Cesarano, è “volata” in terra lombarda per partecipare alla cerimonia nel corso della quale sono stati illustrati i risultati dello Studio di impatto delle Certificazioni di Musica nella scuola italiana, promosso dal Trinity College London e dal Comitato Nazionale per l’Apprendimento Pratico della Musica per tutti gli Studenti, in collaborazione con alcuni ricercatori dell’Università di Lancaster.

“Siamo onorati di aver partecipato a questo progetto pilota. Dobbiamo credere nelle generazioni future e favorire lo sviluppo armonico dei nostri giovani attraverso progetti come quello promosso dal Trinity”, ha dichiarato Colella.

La professoressa Galasso si è soffermata sul ruolo decisivo delle certificazioni nella didattica, grazie alla definizione di traguardi chiari e facili da definire. “Si crea un circolo virtuoso che favorisce il processo di apprendimento, e la valorizzazione delle eccellenze. Al tempo stesso le certificazioni rappresentano un tassello prezioso per promuovere l’inclusione”.

Giusy Palomba e Giada Cesarano hanno avuto la possibilità di offrire un saggio delle competenze raggiunte. A Cremona era presente tutto il team al completo del Trinity College London, tutte le figure di spicco, oltre alla rappresentante del ministero, la dottoressa Annalisa Spadolini Coordinatrice nucleo operativo del CNAPM, ovvero: Emiliano Valtulini, Direttore di Trinity College London Italy, Stefano Trevisi, Laura Habbeger, Francesca Rinaldi, membri del Music Academic Team.

L’Aurigemma, dunque, si conferma un istituto al passo con i tempi e con l’Europa.