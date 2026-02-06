Monteverdi protagonista al Duomo: successo per l’Ensemble del Conservatorio Cimarosa

Una partecipazione calorosa e un Duomo gremito hanno sancito il successo del concerto “Il combattimento di Clorinda e Tancredi” di Claudio Monteverdi, andato in scena ieri sera nell’ambito delle attività del Conservatorio “Domenico Cimarosa”. L’iniziativa, realizzata in attuazione del progetto PNRR Digital and International Arts through Augmented Reality and Research for Young Students (Artists) dedicato alla ricerca e ai processi di internazionalizzazione in ambito musicale, ha rappresentato un momento di condivisione culturale per la città. Protagonista dell’esecuzione l’Ensemble di strumenti antichi del Conservatorio Cimarosa, diretto al clavicembalo da Pierfrancesco Borrelli, con le voci di Mauro Borgioni, Valerio Ilardo e Rossella Costa.

Così la Direttrice del Conservatorio, Gabriella Della Sala: “C’è grande soddisfazione per un concerto preparato con cura e frutto di un grande lavoro di squadra, che ha coinvolto

docenti e personale amministrativo. Ma soprattutto è stata una straordinaria risposta della città. Il nostro obiettivo è lavorare per il pubblico, per far crescere Avellino, giovani e meno giovani. È da momenti come questo che il Conservatorio trova la spinta per progetti sempre più ambiziosi”.