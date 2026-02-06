Comuni montani, D’Agostino (FI): “Vittoria per le aree interne di Irpinia e Campania, accolte le istanze dei territori”

L’accesso al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane rappresenta un elemento decisivo per sostenere attività economiche, servizi e infrastrutture nei territori interni. Le aree interne dell’Irpinia e della Campania non possono essere considerate realtà destinate al declino ma, al contrario, aree con potenzialità significative che necessitano di politiche mirate e investimenti adeguati.

Lo ha dichiarato il Segretario Provinciale di Forza Italia Avellino e Responsabile Nazionale del Dipartimento Innovazione e Sviluppo del partito, Angelo Antonio D’Agostino, il quale ha ritenuto l’intesa raggiunta stamane sui nuovi criteri di classificazione dei Comuni montani in Conferenza Unificata, “una svolta significativa”, dopo settimane di incertezza per molti Comuni che presentano caratteristiche e criticità tipiche delle realtà montane.

Secondo D’Agostino, il Ministro Calderoli ha dimostrato sensibilità e lungimiranza nell’accogliere le indicazioni provenienti dai territori, in particolare dalle aree interne dell’Irpinia e della Campania: una mediazione che, a suo avviso, ha evitato il rischio di penalizzare ulteriormente comunità già fragili.

«Il Governo – prosegue – ha interpretato con intelligenza le preoccupazioni degli amministratori locali e dell’ANCI. L’impasse rischiava di escludere numerosi comuni montani dalle agevolazioni previste. L’allargamento dei criteri di classificazione consente ora di includere realtà che erano state ingiustamente escluse».

D’Agostino ha sottolineato come la montanità non possa essere valutata solo attraverso parametri altimetrici: «È un concetto più ampio, che comprende marginalità socioeconomica, carenza di servizi essenziali, difficoltà di collegamento e fenomeni di spopolamento che segnano profondamente le nostre comunità».