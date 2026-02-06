“L’Irpinia Corre” ad Atripalda: torna la 10 km più attesa della Valle del Sabato

Atripalda si prepara a riaccendere i riflettori su una delle manifestazioni podistiche più attese della Valle del Sabato. Sabato 10 maggio 2026, con partenza alle ore 10:00, avrà luogo la 14esima edizione de “L’Irpinia Corre”, la 10 chilometri che da anni richiama centinaia di runner da tutta la Campania e non solo.

L’evento, organizzato dall’ASD L’Irpinia Corre, a sua volta guidata dal presidente Gianni Solimene, rientra nel calendario nazionale FIDAL e si svolge con il supporto del Comune di Atripalda e il patrocinio di Provincia di Avellino, CONI, FIDAL e US ACLI.

Le iscrizioni sono già aperte sul portale Garepodistiche.com e resteranno disponibili fino al 5 aprile 2026.

Il tracciato, omologato sulla distanza dei 10 km, attraverserà il centro cittadino offrendo un percorso veloce e adatto sia agli agonisti sia agli appassionati. Accanto alla gara principale, spazio anche ai più piccoli con prove promozionali da 1 e 1,5 km riservate agli studenti delle scuole elementari e medie. L’intento? Avvicinare i giovani al mondo dello sport.

L’organizzazione introduce quest’anno un’area dedicata ai camperisti presso il Parco delle Acacie, pensata per accogliere gli atleti provenienti da fuori provincia. A fare da simbolo dell’iniziativa, il camper-spogliatoio brandizzato “L’Irpinia Corre”, già operativo da alcuni mesi e dotato di attrezzature utili per allenamenti e gare.

Il Presidente Gianni Solimene: «L’Irpinia Corre si conferma non solo una gara, ma una festa dello sport capace di unire agonismo, partecipazione popolare e attenzione al territorio».

Edizione 2026: le novità

Tra le curiosità più attese, vi è il Premio “Joe Strummer”, dedicato al frontman dei Clash, un riconoscimento ironico e fuori dagli schemi destinato all’atleta che meglio incarna lo spirito punk-rock della manifestazione, tra grinta, autoironia e voglia di divertirsi.

Accanto alla competizione ufficiale, è prevista anche una camminata non competitiva di 6 km, aperta a chiunque voglia vivere il territorio a passo lento; in ragione di ciò, non è richiesto alcun certificato medico e il percorso sarà interamente segnalato.