Montemiletto, taglio del nastro del micronido “Primi Passi”: ospiterà 22 bambini

Taglio del nastro per il nuovo micronido comunale “Primi Passi” di Montemiletto. La struttura, interamente ristrutturata e riqualificata grazie a un finanziamento di 300mila euro della Regione Campania intercettato nel 2019 dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimiliano Minichiello, ospiterà 22 bambini dai 3 ai 36 mesi.

Il micronido era già presente sul territorio del borgo della Leonessa ma, prima del trasloco, ospitava appena 11 bambini, ora invece mira a essere un punto di riferimento anche per i comuni limitrofi appartenenti all’ambito sociale A5. Soddisfazione da parte del primo cittadino Minichiello, presente al taglio del nastro. Insieme alla fascia tricolore il direttore generale del Consorzio dei Servizi Sociali dell’Ambito A5 Carmine De Blasio e Mena Pagano, responsabile dell’area minori.

“Le attività sono riprese in questa nuova location molto accogliente e gradevole per i bambini. Un segnale più che positivo per il territorio” afferma De Blasio. La gestione del micronido rientra nei servizi di prima infanzia del Consorzio. “L’asilo è fondamentale per la crescita dei bambini e per la formazione dei genitori – aggiunge -. Permette il distacco dal domicilio e il confronto”. “Sul territorio dell’ambito contiamo 9 strutture pubbliche per i bambini dai 3 ai 36 mesi – continua Mena Pagano -. Siamo riusciti in pochi anni a offrire servizi inimmaginabili per i bambini fino a pochi anni fa”. Il centro sarà gestito anche dalla cooperativa sociale “L’Isola che c’è” della presidente Speranza Marangelo.