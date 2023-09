Bosco trasformato in castagneto da frutto senza autorizzazione paesaggistica: assolti

AVELLINO- “Non può ridondare ai danni degli imputati un errore attribuibile alla pubblica amministrazione alla quale competeva richiedere il parere omesso”. E’ così che il giudice monocratico del Tribunale di Avellino ha mandato assolto per insussistenza del fatto due agricoltori di Contrada, finiti sotto processo per “opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità di esse” relativamente alla trasformazione di un bosco ceduo castanile in un castagneto a frutto, secondo l’accusa senza aver ottenuto il via libera anche per il vincolo paesaggistico di competenza della Soprintendenza. Un fatto per cui dopo il deferimento avvenuto nel 2017 era arrivato il decreto di citazione diretta a giudizio e il processo, al termine del quale la Procura aveva invocato anche una condanna a 4 mesi e una ammenda di sedicimila euro. Il giudice però ha accolto la tesi della difesa, rappresentata in aula dall’avvocato Luca Pellecchia dello studio Aufiero, che ha ripercorso anche con l’escussione in aula di un ex dipendente della Comunità Montana, l’iter della procedura che ha di fatto scagionato i suoi assistiti. Gli imputati avevano infatti presentato regolarmente un’istanza con allegata relazione tecnica corredata poi agli atti sia dal parere favorevole della Regione Campania che all’autorizzazione della Comunità Montana. Il magistrato ha evidenziato come “il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e’discjplinato dall’articolo 146 del d.lvo 42/2004 ai commi cinque e seguenti….il potere di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica appartiene, dunque, alla Regione che, tuttavia, può delegarlo anche ad enti locali quali, nel caso di specie, la comunità montana. In entrambi i casi sarà l’agente pubblico a dover richiedere il parere alla Soprintendenza, con la conseguenza che al privato ricade solo l’onere di presentare l’istanza alla competente autorità amministrativa”. Un verdetto che sarà importante per il settore castanicolo, visto che ci sono altri precedenti per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che riguardano la provincia di Avellino.