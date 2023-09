VIDEO/ Resto al Sud e opportunità di lavoro: incontro a Pianodardine

Si svolgerà venerdi 22 settembre presso l’area industriale Sud Avellino un incontro tecnico per affrontare il tema riguardante la grande opportunità per le Imprese attraverso il bando RESTO A SUD che include BANDI EUROPEI, FORMAZIONE A COSTO ZERO, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO ED INCENTIVI, WELFARE E DETASSAZIONE.

RESTO AL SUD sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attivita´imprenditoriali e professionali nelle aree maggiormente depresse. L’incentivo e´destinato a chi ha u’età compresa tra i 18 anni e i 55 anni. I Fondi disponibili, secondo l´ultimo report, ammontano ad 1 miliardo e 250milioni di euro. Resto al Sud copre fino al 100% delle spese. Si tratta di opportunita´che da la possibilita´di fare impresa attraverso una serie di incentivi puntando soprattutto sulla FORMAZIONE.

All’incontro parteciperanno il Presidente della Federazione Nazionale Giovani Imprenditori e Consigliere Nazionale, dottor Massimo Antonio Bimonte, il Presidente Nazionale Giovani Imprenditori dottor Cosimo Damiano Carlucci e il dottor Basilio Minichiello, Presidente di Co.N.A.P.I Nazionale per il quale offrire SERVIZI alle aziende e lavoratori sarebbe un utile incentivo per approcciare a finanziamenti che aiutano a creare sul territorio OPPORTUNITA´ DI LAVORO soprattutto per giovani.