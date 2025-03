Montemiletto, si rinnova il Consiglio Direttivo della pubblica assistenza “Italo Capobianco”

Si è rinnovato il Consiglio Direttivo della pubblica assistenza “Italo Capobianco” di Montemiletto. Il presidente Italo Petrillo augura a tutti i consiglieri eletti di portare il nome della pubblica assistenza sempre più in alto e di avvicinare tanti altri volontari a questa realtà. “Sono già in cantiere iniziative e giornate della prevenzione e altre attività per il bene della comunità tutta” dichiara il presidente Petrillo.

Ecco il Consiglio Direttivo 2025-2029:

Presidente: Italo Petrillo

Vice Presidente: Giulia Centrella

Segretario: Jacopo Speranza

Tesoriera: Jolanda Ciarla

Delega Prevenzione e Manifestazioni: Valeria Canzoniero

Consiglieri: Cristian Capone, Nino Della Porta, Walter Della Porta e Gaetano Petrillo