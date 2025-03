Sidigas, omesso versamento di ritenute per 900mila euro: condannato De Cesare

AVELLINO- L’ex patron di Sidigas Giannandrea De Cesare condannato ad un anno con pena sospesa per l’omesso versamento delle ritenute relative alla dichiarazione 770 relative agli anni 2016 e 2017. La decisione arrivata pochi minuti fa, con la lettura del dispositivo della sentenza da parte del giudice monocratico Gianpiero Scarlato al termine della camera di consiglio. Secondo le accuse De Cesare avrebbe omesso versamenti per circa 900mila euro per le dichiarazioni del 2016 e del 2017. La difesa dell’imprenditore, gli avvocati Massimiliano Moscariello e Claudio Mauriello hanno però sottolineato come il De Cesare non potesse più provvedere alla soluzione delle vicenda, considerato che il patrimonio personale e societario e’ sotto sequestro. In particolare nella sua discussione l’avvocato Moscariello ha fatto presente che “Il De Cesare non e’ piu amministratore nonostante sia proprietario delle quote dopo il sequestro disposto dal Tribunale dal 2 settembre 2019″. Come e’ noto dal 2 settembre la Sidigas passa alla gestione di un amministratore giudiziario. Per questo motivo Omesso versamento delle ritenute collegate alle dichiarazioni 770 relativi agli anni 2016 e 2017. Rispetto a queste dichiarazioni l’amministrazione giudiziaria il 23 dicembre 2019 present un’istanza in autotutela. La richiesta viene accolta parzialmente dall’ Agenzia delle Entate il 30 dicembre 2019”. Per effetto della quale un autorizzazione parziale da circa 900mila euro a 705 mila euro. Il termine entro il quale il contribuente puo’ sanare il pagamento decorre secondo la difesa dal 30 dicembre 2019. Nel 2021 una Pec dell’ Agenzia delle entrate la comunicazione che vale come notizia di reato notificata in data 23 aprile 2021. Quella che ha fatto dsterminare il processo. Per la difesa si tratta di “un fase storica in cui non doveva pagare De Cesare, non poteva farlo perché non aveva più cariche nella Sidigas”. Una valutazione non condivisa dal Tribunale e tra sessanta giorni si sapranno anche i motivi.