Montemiletto pronta per l’esplosivo show/party “Nostalgia 90”

Musica, spettacolo, animazione a tema, allestimenti anni 90, scenografie, ballerine, mascotte, gadgets, effetti speciali.

Questa sera, 4 agosto, a Montemiletto, “Nostalgia 90”, quello che si sta rivelando lo show/party più forte d’Italia riempiendo le piazze fino all’inverosimile e coinvolgendo diverse generazioni in uno show con i brani più belli degli anni 90 per ballare e cantare senza sosta. Start alle 21,30, in piazza IV Novembre.

Ma già dalle 18 è possibile fare carico di energie mangiando una o più prelibatezze proposte dai “truck” dell’International Street Food che per il terzo giorno sta deliziando, con la sua cucina da strada, Montemiletto e le tantissime persone arrivate dai dintorni.

“Montemiletto Food & Music”, a cura del Comitato Festa San Gaetano con il patrocinio del Comune di Montemiletto, sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico. L’ottima organizzazione, la scenografica location, la buona scelta musicale che per le prime due serate ha visto protagonista il pop/folk de “I Malamente” e dei “Molotov d’Irpinia”, sta ripagando in termini di gradimento e partecipazione.

E dunque stasera si prosegue ancora con i migliori Street Food internazionali, la birra artigianale di micro-birrifici d’Italia e dal mondo, dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale, con la collaborazione dell’AIRS, Associazione Italiana Ristoratori di Strada, tutto abbinato al mega parti “Nostalgia90”.



E non è finita qui. Il meglio deve ancora arrivare. Queste tre magnifiche serate sono solo il prologo dell’attesissimo concerto dell’amata Giusy Ferreri, in programma domenica 6 agosto, sempre in piazza IV Novembre, una delle poche date in Campania per l’artista e dunque si prevede l’arrivo di fan da ogni dove. Ma la macchina organizzativa è pronta ad accogliere e a dare il benvenuto a tutti.