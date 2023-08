Trasporti, anche quest’anno abbonamenti gratuiti per gli studenti campani

Si è rivelato un grande aiuto per le famiglie con un reddito basso e con più di un figlio agli studi, e così anche quest’anno e per l’ottavo anno, la Regione Campania ripropone la misura che intercetta oltre 130.000 richieste ogni anno.

La Giunta Regionale ha approvato la delibera che darà il via alla campagna per gli abbonamenti gratuiti agli studenti per l’anno scolastico 2023/2024.

Un’azione che il governo regionale ripropone dal 2016 e che mira a sostenere il diritto allo studio e a promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico locale, configurandosi come uno degli interventi più qualificanti messi in campo dall’amministrazione regionale sul piano sociale e di sostegno alle famiglie.

Lo studente che ne fa richiesta ed in possesso dei requisiti avrà un abbonamento Casa/scuola o casa/università valido per tutto il periodo scolastico.

Gli abbonamenti avranno validità fino al 31 luglio 2024 per la tratta dal Comune di residenza a quello in cui ha sede l’Istituto/Università e solo nei giorni feriali.

A fine agosto sarà attivata la piattaforma sul sito di “UnicoCampania” per la presentazione delle richieste.