Caso tubercolosi a Pietradefusi, sindaco Musto: “Situazione sottocontrollo, attendiamo risultati screening”

In seguito ad un caso di TBC, registrato nel Comune di Pietradefusi (AV), abbiamo fatto quattro chiacchiere con il Sindaco Gaetano Musto.

Sindaco Musto, abbiamo appreso di un caso di TBC nella sua comunità. Cosa possiamo dire in merito?

<< Innanzitutto grazie per l’opportunità che mi sta dando di potere chiarire quanto sta accadendo in queste ore a Pietradefusi dalle colonne del suo quotidiano. Il caso di tubercolosi acclarato si è verificato all’interno del Centro di Accoglienza Straordinario per migranti di Dentecane. Il giovane migrante, che era giunto nel centro da poche ore, e si era sentito male, è ora ricoverato presso l’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, nel reparto di malattie infettive, e le sue condizioni non destano preoccupazione. Gli altri ospiti, compresi gli operatori, sono stati sottoposti ieri, in mattinata, al tampone di Monteoux, che è il test deputato a stabilire la positività al virus della TBC. Attendiamo i risultati tra le 48 e le 72 ore dal prelievo. Per il resto la situazione è tranquilla>>.

All’indomani di questa notizia, qual è stato il risveglio per Lei e la cittadinanza?

<< Il mio è stato un risveglio di assoluta tranquillità, dato che c’è stata tempestività nell’individuare il caso, nell’isolarlo e da parte dell’ASL, nella persona del direttore del servizio prevenzione, il Dott. Nicolino Rossi, disponibilità e professionalità encomiabile. Credo che così come ho fatto io, anche i miei concittadini si siano svegliati sereni, come nelle altre giornate. Sa, la mia non è una comunità solo che è solita farsi prendere da isterismi, e che prima di agire di pancia, utilizza a dovere scienza e coscienza. I miei compaesani ed amici hanno fiducia nelle autorità sanitarie, la cui competenza, hanno potuto apprezzare anche nell’ora più buia del Covid. Inoltre sanno che la mia amministrazione è fattiva ed attiva sul territorio, e sanno che agiamo ed agiremo sempre per il bene dei Pietrafusani. Inoltre la fiducia nutrita nei confronti delle forze di polizia sul territorio, è assoluta>>.

Chiariamo ai nostri lettori, qual è la situazione attuale a Pietradefusi

<< Situazione assolutamente sottocontrollo, in attesa dei risultati dello screening. C’è piena collaborazione da parte della cooperativa che gestisce il CAS, Centro che insiste sul nostro territorio da molti anni. il paese vive il momento estivo con partecipazione, non vi è nulla di diverso dai giorni precedenti. Tutto questo chiaramente nel rispetto delle ordinanze e della giusta e doverosa cautela>>.

Come Amministrazione state lavorando sul caso, qual è il piano di sorveglianza che avete attivato e le predisposizioni sanitarie in corso?

<< Siamo in attesa, quale autorità sanitaria sul territorio, dei risultati dei test, nel frattempo ho emesso una ordinanza, tradotta anche in inglese e francese, al fine di farla comprendere meglio ai migranti, in cui applico, sotto consiglio dell’ASL, lo stesso le linee guida e la profilassi in caso di positività da virus sars-cov2 che ben si adatta ai virus polmonari, ovvero: imponiamo utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie aeree da parte dei soggetti che hanno avuto contatto con il giovane migrante contagiato, per coloro i quali, cittadini italiani, per motivi debbano avere contatti con il centro di Accoglienza, l’obbligo nelle aree pubbliche, negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici di utilizzo delle mascherine FFP2 e di utilizzo di disinfettanti. Inoltre vige l’obbligo di distanziamento ed il divieto di allontanamento dalla struttura. Tutto qui.

Nel frattempo abbiamo notato come, anche grazie al lavoro della locale stazione dei Carabinieri, comandata dal luogotenente Gianluca Fallarino, l’ordinanza sia stata sinora pienamente recepita ed applicata. La comunità di Pietradefusi ha da sempre avuto un atteggiamento umano e comprensivo nei confronti dei migranti, cosa che le fa onore e che ci inorgoglisce e che non è mutata, almeno nella maggioranza della popolazione, anche in questo frangente. Siamo sicuri che andrà tutto per il meglio>>.