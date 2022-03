Montoro, 39 cani maltrattati: una 30enne nei guai. La donna è stata deferita in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Avellino, per maltrattamento di animali, dopo un sopralluogo effettuato nel suo fondo dai carabinieri della stazione forestale di Forino e dal personale del servizio veterinario dell’Asl di Avellino.

I 39 cani, di razza meticcia, erano all’interno di strutture costituite da reti elettrosaldate assemblate tra loro, con spazio limitatissimo per i movimenti, poggiate sul terreno fangoso e in assenza di tettoie per protezione dagli agenti atmosferici.

Gli animali sono stati liberati ed affidati a un’idonea struttura, mentre la donna è stata, come detto, denunciata. Sarà inoltre sanzionata per la detenzione di cani non iscritti alla Banca Dati Regionale dell’Anagrafe Canina degli Animali d’Affezione e privi di microchip.