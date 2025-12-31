A Montemiletto la presentazione del libro di Leone Melillo su Papa Francesco

Si terrà sabato 10 gennaio 2026, alle ore 10:30, presso il Castello della Leonessa di Montemiletto (Piazza Umberto I), la presentazione del libro del prof. Leone Melillo dal titolo “Lo scisma sommerso e Papa Francesco. Quando il Magistero Pontificio diventa pedagogia politica”.

L’iniziativa è promossa con il patrocinio del Comune di Montemiletto e dell’Università degli Studi di Napoli “San Isidro Plácido Marin” (USI). L’introduzione sarà affidata allo stesso autore, Leone Melillo, professore dell’Università degli Studi di Napoli – USI. A moderare l’incontro sarà Antonio Della Porta, dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

Interverranno Massimiliano Minichiello, sindaco di Montemiletto; Fabio Benigni, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino; S.E. Mons. Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia e vicepresidente della Conferenza Episcopale Campana; Gaetano Gubitosa, direttore generale della ASL Napoli Centro; Michele Gubitosa, vicepresidente della VI Commissione Finanze; Francesco Lavanga, sindaco di Mondragone; Donato Madaro, giudice tributario presso la Corte di Giustizia Tributaria di Avellino; S.E. Mons. Sergio Melillo, vescovo di Ariano Irpino – Lacedonia e delegato dalla Conferenza Episcopale Campana per i Beni Culturali e l’Edilizia di culto.

Tra i contributi in programma anche quelli di Claudio Riccardi, professore ordinario e componente parlamentare della commissione di inchiesta sugli effetti economici e sociali della transizione demografica in atto, e di Gianfranco Rotondi, presidente della VI Commissione Politiche dell’Unione Europea.