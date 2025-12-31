Ecco la Giunta Fico: tutti i nomi

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta regionale, composta da 10 assessori.

Ecco quali sono i nomi e le rispettive deleghe:

Mario Casillo, vicepresidente: Trasporti, Mobilità, Mare

Vincenzo Cuomo: Governo del territorio, Patrimonio

Andrea Morniroli: Politiche sociali, Scuola

Claudia Pecoraro: Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità

Fulvio Bonavitacola: Attività produttive e sviluppo economico

Vincenzo Maraio: Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale

Angelica Saggese: Lavoro, Formazione

Ninni Cutaia: Cultura, Eventi, Personale

Fiorella Zabatta: Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali

Maria Carmela Serluca: Agricoltura

Il presidente riserva a sé le materie della sanità, del bilancio, dei fondi nazionali ed europei, nonché le restanti non assegnate.

“Ringrazio le forze politiche e civiche per il confronto e il contributo alla formazione della Giunta. Siamo pronti per lavorare al servizio dei cittadini campani mettendo in campo esperienza, professionalità e competenze, cura e attenzione per il territorio, ascolto dei bisogni delle persone. Affronteremo questo incarico con responsabilità e con l’impegno massimo che i cittadini e questa straordinaria regione meritano. È solo con il lavoro di squadra che potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, nell’interesse esclusivo della comunità. Auguro buon lavoro a tutti i componenti della Giunta regionale. Colgo l’occasione anche per augurare a tutti i cittadini campani un felice anno nuovo”, così il presidente Fico.