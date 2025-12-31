Ultima notte dell’anno al gelo: Irpinia nella morsa del freddo

Ultima notte dell’anno decisamente rigida per l’Irpinia, stretta nella morsa del gelo. Stamane, dalle vette del Partenio, la colonnina di mercurio è scesa fino a –7,8°C, confermando l’arrivo di una fase climatica particolarmente fredda che accompagna il passaggio al nuovo anno.

Le previsioni per oggi

Per mercoledì 31 dicembre 2025 è atteso un deciso calo delle temperature su tutto il territorio provinciale. I venti soffieranno dai quadranti nord-orientali, con intensità moderata o forte e raffiche che potranno raggiungere anche i 100 km/h a ridosso delle aree appenniniche, soprattutto nel Baianese e nel Vallo di Lauro durante le ore mattutine. In serata è prevista una graduale attenuazione della ventilazione, ma il freddo continuerà a farsi sentire.

Capodanno tra sole e gelo

Per giovedì 1° gennaio 2026, giorno di Capodanno, le previsioni indicano cielo sereno fino alle prime ore del pomeriggio. Successivamente si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità, a partire dalle zone più occidentali della provincia. Al mattino non mancheranno estese gelate e locali riduzioni della visibilità, soprattutto nelle aree interne e vallive.

Le temperature resteranno in ulteriore calo, mentre i venti, inizialmente assenti, tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali, rinforzando nel corso della serata.

Un avvio di 2026 dunque all’insegna del freddo intenso, che invita alla prudenza negli spostamenti e a prestare attenzione alle condizioni delle strade, in particolare nelle zone montane e interne dell’Irpinia.