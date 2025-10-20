Montemiletto, in arrivo 3 milioni di euro per la rete stradale

ALTRI MILIONI DI EURO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE A MONTEMILETTO: così in un posto pubblicato su Facebook dal gruppo Proposta Concreta.

La Regione Campania, con il Decreto Dirigenziale pubblicato nell’ambito nel “Piano Strade”, ha assegnato al Comune di Montemiletto un contributo di € 3.000.000,00 (tre milioni di euro) per “Lavori di adeguamento della rete stradale intercomunale e il potenziamento e la razionalizzazione dei punti di accesso alle reti viarie sovracomunali”.

Il progetto, condiviso con il Comune di Montefalcione ed approvato a luglio del 2024 dall’attuale Amministrazione comunale, consentirà la realizzazione di una rotatoria con la quale si potrà mettere in completa sicurezza l’intersezione stradale di San Giovanni in direzione di Montefalcione.

Ricordiamo che il Gruppo consiliare Proposta Concreta, già nel 2017, quando era ancora minoranza, propose all’Amministrazione comunale di allora la necessità di realizzare una rotatoria nel suddetto incrocio ma la stessa, purtroppo, preferì insistere con altre soluzioni progettuali, che non sono state mai portate a termine.

Rivolgiamo un doveroso e sentito ringraziamento all’Ufficio Tecnico comunale ed ai professionisti che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto, di elevata e indiscussa qualità, senza il quale non si sarebbe mai ottenuto tale finanziamento, lasciando privo di ogni commento coloro che anche in questa occasione hanno solo approfittato per speculare politicamente intestandosi la paternità di questi risultati per il territorio Irpino.

Consentiteci, infine, di poter affermare che anche in questo caso, la nostra Amministrazione comunale ha dimostrato di farsi trovare pronta e di saper intercettare finanziamenti utili a migliorare la qualità della vita delle “nostre comunità”, al fine di poter mettere in cantiere un’opera strategica che darà una diversa visione dei nostri territori ed un moderno profilo urbano ad un’area che diventerà di fatto il nuovo ingresso al nostro paese.