Forza Italia: Michela Colucci nella cabina di regia di Edmondo Cirielli

Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania ed europarlamentare, ha designato Michela Colucci come Responsabile organizzativo della cabina di regia a supporto della candidatura di Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania per le elezioni del 23 e 24 novembre 2025.

La nomina rappresenta un riconoscimento al lavoro costante e alla dedizione della giovane dirigente irpina, Coordinatrice provinciale dei Giovani di Forza Italia ad Avellino, che negli ultimi anni si è distinta per capacità organizzative, energia e visione politica.

“In questa fase cruciale per la Campania serve una squadra forte e competente – ha dichiarato Fulvio Martusciello – Michela Colucci rappresenta la sintesi perfetta tra entusiasmo e concretezza. È una dirigente che ha dimostrato sul campo di saper guidare, organizzare e unire. Sono certo che saprà dare un contributo determinante alla campagna elettorale a sostegno di Edmondo Cirielli e di Forza Italia in Campania”.

Michela Colucci ha commentato: “Ringrazio di cuore l’onorevole Fulvio Martusciello per la fiducia e per l’opportunità di contribuire in prima linea a un progetto politico in cui credo profondamente. È una grande responsabilità e un privilegio lavorare per una Campania che vuole ritrovare forza, dignità e futuro. Metterò tutta la mia energia, esperienza e passione per costruire, insieme a Forza Italia e a tutti i nostri militanti, una Regione protagonista, capace di sviluppare opportunità concrete per i cittadini e per i giovani”.

La nomina di Michela Colucci conferma la volontà di Forza Italia Campania di valorizzare una nuova classe dirigente, capace di coniugare competenza, rinnovamento e radicamento sul territorio nella prossima sfida elettorale.