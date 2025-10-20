Infiltrazioni e muffa a scuola: a via Ferrante scioperano gli studenti del “Mancini”

Mattinata di sciopero al Liceo Scientifico “P.S. Mancini” di Avellino, dove gli studenti del plesso di via Ferrante hanno denunciato infiltrazioni d’acqua, muffa nelle aule e spazi esterni non curati.

Oltre 700 ragazzi frequentano la sede provvisoria. Una delegazione di studenti ha incontrato la dirigente scolastica Paola Gianfelice, la quale ha chiesto pazienza agli studenti e al tempo stesso rassicurato che gli interventi necessari saranno eseguiti.

Anche i tecnici della Provincia hanno effettuato un sopralluogo per valutare la situazione e pianificare i lavori.