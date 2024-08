Incendio alle pendici di Montevergine, Iovino: “Incentivare la prevenzione”

Incendio Mercogliano, la nota del Parco del Partenio.

Una vasta area boschiva del Monte Partenio, tra Mercogliano e Ospedaletto d’Alpinolo, è stata devastata dall’incendio scoppiato nella tarda serata di sabato le cui tristi immagini hanno fatto il giro dei social. Il bilancio è pesante: le fiamme hanno minacciato abitazioni e attività, costringendo alcuni residenti a evacuare temporaneamente le proprie case. Attualmente le fiamme sono state domate ma, come vedete dalle foto, lo scempio è grande e una rilevante fetta boschiva è venuta meno. Un dolore ogni volta vedere queste cose. È urgente e molto importante incentivare la prevenzione e fare appello a tutta la nostra comunità del Parco del Partenio affinché denunci prontamente qualsiasi attività sospetta. Se qualcuno ha visto qualcosa di strano, è fondamentale segnalarlo immediatamente.

Le parole del presidente Francesco Iovino.

“Ormai questi tragici episodi ambientali sono tristi ricorrenze. In tutti i comuni, è fondamentale tenere sotto controllo gli individui sospettati di essere deviati incendiari o che hanno già commesso reati simili perché le reiterazioni sono all’ordine del giorno. Un forestale, Angelo Marciano, quando era comandante del CTA del Parco del Cilento, chiamò tutti i suoi forestali e si fece fare un elenco dei sospetti incendiari dei vari comuni. Dopodiché le persone segnalate furono messe sotto osservazione e, guarda caso, colte sul fatto! La prevenzione efficace contro i roghi dolosi si realizza attraverso una sorveglianza attenta e costante di queste persone, specialmente durante i periodi di maggior rischio. Dobbiamo lavorare d’anticipo: è urgente e molto importante incentivare la prevenzione attraverso varie forme! Inoltre, bisogna chiedere al Prefetto se ci sussistono gli estremi per convocare il comitato per la sicurezza. Chiediamo alle amministrazioni il controllo delle aree incendiate nel rispetto della legge 353/2000. Non si possono più tollerare tali situazioni. Inoltre, chiediamo alla Regione Campania e al Ministero dell’Agricoltura, anche attraverso il PNRR, una misura per il ripristino di queste preziose aree naturalistiche e la messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico. Voglio infine ringraziare di cuore tutti i volontari che hanno lavorato incessantemente, insieme alla Protezione Civile regionale e ai Vigili del Fuoco, per la loro opera di contrasto al vasto incendio sviluppatosi”.

Facciamo appello a tutti i cittadini di collaborare per proteggere il nostro patrimonio naturale. Solo insieme possiamo prevenire e combattere questi atti scellerati.