A Montemiletto, FrontiereAntimusicali: il progetto promosso da La Bottega delle Arti

L’incontro tra culture diverse è sempre fonte di stupore, crescita e curiosità. Integrarsi significa partecipare e partecipare è vivere. È da questa idea che muove le basi, sin dalla sua nascita, FrontiereAntimusicali, il progetto artistico-musicale promosso e prodotto da La Bottega Delle Arti.

Fin da subito accolto positivamente da pubblico e critica, Frontiere è un progetto ideato con Dj set, percussioni e danze popolari, un innesto interessante e innovativo dove trovano casa radici e musiche di ogni popolo. Con il tour “Il grande Sciò del mondo”, del 2023/2024, basato sulla tradizione dei grandi riti scaramantici, Frontiere ha fatto ballare davvero tutti, ricreando atmosfere tipiche di ogni zona del mondo, facendoci “viaggiare” restando comodamente a casa nostra.

È proprio il “viaggio” l’essenza stessa del progetto che si prepara a stupire e stupirci con una nuova avventura.

Nasce così “Circus Collective” la nuova festa con acrobati, danzatori e giocolieri, ideata da Frontiere Antimusicali che, questa volta, ci condurrà dai suoni campani, passando per il sud Italia fino alle squillanti fanfare balcaniche, per poi giungere in Oriente e nei ritmi incessanti dell’Africa e del sud America, dove in una mescolanza vitale incontreremo Samba, Cumbia e un set di percussioni tutto da ballare.

Un appuntamento imperdibile per una nuova estate all’insegna del divertimento targato world music. La prima tappa di questo viaggio sarà il 20 Aprile a Via Roma (Montemiletto) in collaborazione con Piccolo Bar.

